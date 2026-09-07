Δομοκός: Πυροσβέστες έσωσαν 82χρονη μέσα από τις φλόγες

Σωτήρια επέμβαση πραγματοποίησαν πυροσβέστες το πρωί στον Δομοκό, σώζοντας μια 82χρονη γυναίκα από το φλεγόμενο σπίτι της. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το πρωί, όταν η ηλικιωμένη παγιδεύτηκε στις φλόγες μέσα στη μονοκατοικία της.

Γείτονας είδε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική. Άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού μπήκαν στο οίκημα, το οποίο είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Εντόπισαν την 82χρονη πεσμένη στο δωμάτιό της, χωρίς τις αισθήσεις της, εξαιτίας της εισπνοής μεγάλων ποσοτήτων καπνού. Οι πυροσβέστες την απεγκλώβισαν άμεσα και προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας να την επαναφέρουν.

Εγκαύματα και μεταφορά στο νοσοκομείο

Η ηλικιωμένη φέρει εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο. Τα τραύματα προκλήθηκαν στην προσπάθειά της να σβήσει μόνη της τη φωτιά. Διασώστες του ΕΚΑΒ την παρέλαβαν και τη μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Στάχτη το ένα δωμάτιο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανότατα από αναμμένο καντήλι. Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το ένα δωμάτιο, ενώ προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο υπόλοιπο σπίτι.