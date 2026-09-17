Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Αλιάκμονα την Πέμπτη 17/9

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη γέφυρα Αλιάκμονα, στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, από τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης και μέχρι τη δύση του ηλίου, θα διακόπτεται εναλλάξ η κυκλοφορία των οχημάτων, είτε στο αριστερό ή δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας στη γέφυρα Αλιάκμονα, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Αλεξάνδρειας – Αιγινίου – Κατερίνης.

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ