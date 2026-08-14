Ημιβύθιση καταμαράν δυτικά της νησίδας Φλέβες – Σώοι οι 10 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες, όταν καταμαράν υπό τουρκική σημαία παρουσίασε ημιβύθιση, με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης συντόνισε άμεσα την επιχείρηση. Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν.

Το πλήρωμά του προσέγγισε το καταμαράν και περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες. Στη συνέχεια τους μετέφερε στη θαλαμηγό.

Ακολούθησε η παραλαβή τους από σκάφος του Λιμενικού. Οι 10 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι, έντασης 5 μποφόρ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το καταμαράν παρουσίασε το πρόβλημα.