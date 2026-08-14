Ο Μάριος έγινε 19: «Να ζήσεις όλα όσα σου χρωστάει η ζωή»

Ο Μάριος από το Αγρίνιο, που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του και τη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε στο Τορίνο, γιόρτασε τα 19α γενέθλιά του.

Σε βίντεο που ανάρτησε η μητέρα του, Εύη Βέρρη, ο Μάριος χαμογελαστός σβήνει τα κεράκια της τούρτας του, αφήνοντας πίσω του τους δύσκολους μήνες της νοσηλείας και της αγωνίας. Ο 19χρονος έχει γεννηθεί με το σπάνιο σύνδρομο Alagille και η μάχη του για τη ζωή είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση.

Η μητέρα του τον συνόδευσε στη νέα αυτή σελίδα της ζωής του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ευχή:

«Να ζήσεις όλα όσα σου χρωστάει η ζωή. Και αν κάποτε ξεχάσεις πόσο δυνατός είσαι, να θυμηθείς από πού ξεκίνησες», έγραψε, προσθέτοντας: «Τα 19 είναι μόνο η αρχή!»

Παράλληλα ευχαρίστησε τους Έλληνες και Ιταλούς γιατρούς, νοσηλευτές και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας, τονίζοντας πως «οι ζωές δεν σώζονται από έναν άνθρωπο, αλλά από πολλούς ανθρώπους που επιλέγουν να μην εγκαταλείψουν».

Για τον Μάριο, αυτή η τούρτα γενεθλίων είχε ίσως ένα διαφορετικό νόημα: 19 χρόνια ζωής και, μετά τη μεταμόσχευση, μια καινούργια αρχή.