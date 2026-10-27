Πέτρος Φιλιππίδης: 12μηνη φυλάκιση με αναστολή στην γυναίκα που τον ειχε καταγγείλει

Αποφάνθηκε το δικαστήριο για την γυναίκα που είχε μηνύσει ο Πέτρος Φιλιππίδης, η οποία τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Στην γυναίκα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κάνει μήνυση στην καταγγέλουσα για ψευδή καταμήνυση και κατάθεση αφου εκείνος είχε αθωωθεί για την κατηγορία του βιασμού από το Εφετείο. Η γυναίκα είχε καταγγείλει τον ηθοποιό για βιασμό.

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο Πέτρος Φιλιππίδης ευχαρίστησε τους δικηγόρους του για την εμπιστοσύνη. “Σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια, αργεί, αλλά εμφανίζεται. Πράγματα που γίνανε δεν γυρνάνε πίσω” είπε για την 11μηνη φυλάκισή του.

“Το βίωμα του Πέτρου Φιλιππίδη δεν αποκαθίσταται από μία καταδικαστική απόφαση“, τόνισε ο δικηγόρος του ηθοποιού Μιχάλης Δημητρακόπουλος.