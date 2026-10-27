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Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 17:26
Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου
INTIME

Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον κόμβο Παναιτωλίου, κοντά στο νοσοκομείο Αγρινίου, όταν σε αυτοκίνητο εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Αντιρρίου και επηρέασε την κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο την κατάσβεση της φωτιάς στο όχημα.

Αγρίνιο Αυτοκίνητο Φλόγες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-AgrinioPress

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρονται πληροφορίες για τραυματισμούς από το περιστατικό.

 

Πηγή Φωτογραφίας: AgrinioPress

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