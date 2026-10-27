Ηράκλειο: Φρεάτια γεμάτα σκουπίδια και φερτά υλικά

Σκουπίδια και φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί σε φρεάτια απορροής στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο Ηράκλειο, λίγο μετά την έξοδο από τη λεωφόρο Κνωσού.

Η εικόνα προκαλεί ανησυχία ενόψει των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, καθώς ενδεχόμενη απόφραξη μπορεί να δυσκολέψει την απομάκρυνση των ομβρίων από το οδόστρωμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-NEAKRITI

Φρεάτια ΒΟΑΚ με απορρίμματα και φερτά υλικά

Στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, τα σημεία απορροής εμφανίζουν συσσωρευμένα απορρίμματα και υλικά που έχουν μεταφερθεί από το γύρω περιβάλλον. Η παρουσία τους περιορίζει τη δυνατότητα ομαλής απορροής του νερού, ιδιαίτερα σε περίπτωση έντονης βροχής.

Τα φρεάτια αποτελούν κρίσιμο μέρος της αντιπλημμυρικής λειτουργίας του οδικού δικτύου. Όταν γεμίζουν με σκουπίδια ή φερτά υλικά, αυξάνεται η πιθανότητα να παραμείνει νερό στο οδόστρωμα.

Αναγκαίος ο καθαρισμός πριν τις βροχοπτώσεις

Η κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί έλεγχος και καθαρισμός από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν εκδηλωθούν οι προβλεπόμενες βροχές. Η απομάκρυνση των υλικών από τα φρεάτια κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ.

Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων και να περιορίσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον οδικό άξονα του Ηρακλείου.

Πηγή Φωτογραφίας: NEAKRITI