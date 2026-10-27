Ηράκλειο: Φρεάτια γεμάτα σκουπίδια και φερτά υλικά
Σκουπίδια και φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί σε φρεάτια απορροής στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο Ηράκλειο, λίγο μετά την έξοδο από τη λεωφόρο Κνωσού.
Η εικόνα προκαλεί ανησυχία ενόψει των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, καθώς ενδεχόμενη απόφραξη μπορεί να δυσκολέψει την απομάκρυνση των ομβρίων από το οδόστρωμα.
Φρεάτια ΒΟΑΚ με απορρίμματα και φερτά υλικά
Στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, τα σημεία απορροής εμφανίζουν συσσωρευμένα απορρίμματα και υλικά που έχουν μεταφερθεί από το γύρω περιβάλλον. Η παρουσία τους περιορίζει τη δυνατότητα ομαλής απορροής του νερού, ιδιαίτερα σε περίπτωση έντονης βροχής.
Τα φρεάτια αποτελούν κρίσιμο μέρος της αντιπλημμυρικής λειτουργίας του οδικού δικτύου. Όταν γεμίζουν με σκουπίδια ή φερτά υλικά, αυξάνεται η πιθανότητα να παραμείνει νερό στο οδόστρωμα.
Αναγκαίος ο καθαρισμός πριν τις βροχοπτώσεις
Η κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί έλεγχος και καθαρισμός από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν εκδηλωθούν οι προβλεπόμενες βροχές. Η απομάκρυνση των υλικών από τα φρεάτια κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ.
Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων και να περιορίσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον οδικό άξονα του Ηρακλείου.
Πηγή Φωτογραφίας: NEAKRITI
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