Κωνσταντίνος Τασούλας: Κατάθεση στεφάνου στα κοιμητήρια Ζέιτενλικ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, βρέθηκε σήμερα το πρωί στα Συμμαχικά Κοιμητήρια Ζέιτενλικ στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στην πόλη, ο πρώτος πολίτης της χώρας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και έπειτα κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ελλήνων Πεσόντων.

Φωτογραφία- INTIME

Τα Συμμαχικά Κοιμητήρια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους μνήμης της Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί βρίσκονται οι τάφοι περίπου 20.500 στρατιωτών των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ, οι οποίοι έπεσαν στο Μακεδονικό Μέτωπο.

Φωτογραφία- INTIME

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας, Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου καθώς και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας.