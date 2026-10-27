Πύλος: Επιχείρηση για 36χρονο ναυτικό ανοιχτά της Μεσσηνίας

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μεταφέρθηκε ένας 36χρονος Τούρκος ναυτικός, ο οποίος χρειάστηκε άμεση ιατρική περίθαλψη ενώ εργαζόταν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, ανοιχτά της Πύλου.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Πύλου για την κατάσταση του ναυτικού. Το πλοίο βρισκόταν τότε 32 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής.

Για τη μεταφορά του κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Το φορτηγό πλοίο προσέγγισε τον όρμο Ναυαρίνου, όπου ο 36χρονος παραλήφθηκε από την επιβατηγό λάντζα «ΣΑΝΤΙΝΟ».

Αρχικά μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Πύλου και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Ακολούθησε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το φορτηγό πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του.