Η θαλάσσια χελώνα “Κόλιανδρος” επέστρεψε στην θάλασσα
Ο “Κόλιανδρος”, η θαλάσια χελώνα, επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον και απολαμβάνει την θάλασσα.
Την ευχάριστη αυτή είδηση έκανε γνωστή ο ΑΡΧΕΛΩΝ δημοσιεύοντας ένα κάρουζελ φωτογραφιών στα social media με το ταξίδι της χελώνας Καρέττα.
Ο “Κόλιανδρος” είχε βρεθεί στην Κεφαλονιά με σοβαρό τραυματισμό στο πτερύγιο, έπειτα από εμπλοκή σε πετονιά. Δυστυχώς, μέχρι τη στιγμή της διάσωσής του, ο τραυματισμός ήταν τόσο εκτεταμένος που είχε ήδη χάσει το ένα του πτερύγιο.
Ωστόσο, νίκησε αυτή την δύσκολη μάχη και έπειτα από εβδομάδες αποκατάστασης, ο ‘Κόλιανδρος’ ανάρρωσε.
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