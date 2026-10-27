Η θαλάσσια χελώνα “Κόλιανδρος” επέστρεψε στην θάλασσα

Ο “Κόλιανδρος”, η θαλάσια χελώνα, επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον και απολαμβάνει την θάλασσα.

Την ευχάριστη αυτή είδηση έκανε γνωστή ο ΑΡΧΕΛΩΝ δημοσιεύοντας ένα κάρουζελ φωτογραφιών στα social media με το ταξίδι της χελώνας Καρέττα.

Ο “Κόλιανδρος” είχε βρεθεί στην Κεφαλονιά με σοβαρό τραυματισμό στο πτερύγιο, έπειτα από εμπλοκή σε πετονιά. Δυστυχώς, μέχρι τη στιγμή της διάσωσής του, ο τραυματισμός ήταν τόσο εκτεταμένος που είχε ήδη χάσει το ένα του πτερύγιο.

Ωστόσο, νίκησε αυτή την δύσκολη μάχη και έπειτα από εβδομάδες αποκατάστασης, ο ‘Κόλιανδρος’ ανάρρωσε.