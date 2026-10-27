Κρήτη: Γύπας ήθελε να “μάθει” φωτογραφία

Ένας νέος “μαθητής” εμφανίστηκε χθες στον νέο κύκλο σεμιναρίων φωτογραφίας για αρχάριους της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.).

Ενώ το μάθημα είχε ήδη ξεκινήσει ο νέος “μαθητής” έφτασε αργοπορημένα στο μάθημα, κλέβοντας τα βλέμματα με την επιβλητική του εμφάνιση. Η αίθουσα διδασκαλίας ξαφνικά μετατράπηκε με σκηνικό άγριας φύσης, καθώς ο απρόσμενος επισκέπτης ήταν ένας γύπας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Patris.gr- FACEBOOK

Όπως ανέφερε η Ειρήνη Μπαλή, ένας μεγαλόσωμος γύπας εντοπίστηκε να κάθεται στο μπαλκόνι, ακριβώς πάνω από την είσοδο του κτιρίου. Ωστόσο, η παραμονή του γύπα στο σημείο δεν ήταν καθαρά επιλογή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Δασική Υπηρεσία, ο γύπας είχε εγκλωβιστεί στο πεζοδρόμιο λόγω του περιορισμένου χώρου και των σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, τα μεγαλόσωμα πτηνά αυτού του είδους χρειάζονται απαραίτητα ελεύθερο χώρο για να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάρουν φόρα προκειμένου να καταφέρουν να απογειωθούν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Patris.gr- FACEBOOK

Η Ε.Φ.Ε.Η. ειδοποίησε τη Δασική Υπηρεσία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα. Έτσι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρέλαβαν το εντυπωσιακό πτηνό με ασφάλεια, με σκοπό να το απελευθερώσουν και να το επιστρέψουν στη φυσική του εστία στην περιοχή του Καρτερού.

Η ανακοίνωση της Ε.Φ.Ε.Η:

«Στην Ε.Φ.Ε.Η. αγαπάμε τη φωτογραφία, τις απρόσμενες εικόνες και τον σεβασμό στη φύση. Γιατί μερικές φορές, τα πιο ενδιαφέροντα θέματα δεν τα αναζητάς έρχονται και σε βρίσκουν!»

Μια απλή Δευτεριάτικη συνάντηση εξελίχθηκε έτσι σε ένα μοναδικό μάθημα ζωής και φωτογραφίας, αποδεικνύοντας ότι η φύση γνωρίζει πώς να μας εκπλήσσει όταν δεν το περιμένουμε.»

Πηγή: patris.gr