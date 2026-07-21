Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ολυμπιακό Χωριό
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις