Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ολυμπιακό Χωριό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.