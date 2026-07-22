Νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου

εντοπίστηκε στο γραφείο του από τις κόρες του

Τον έψαχναν αρκετές ώρες και τον εντόπισαν νεκρό σε λίμνη αίματος μέσα στο γραφείο του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Οι πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, φέρεται να συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι ο θάνατός του προήλθε από άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ποινικολόγος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των οικείων του. Οι κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση. Επισκέφθηκαν το γραφείο του όπου τελικά τον εντόπισαν νεκρό.

Τα ευρήματα στον χώρο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν διαπίστωσαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, ενώ ο χώρος δεν έφερε εικόνα εκτεταμένης αναστάτωσης.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο γνωστός ποινικολόγος ενδέχεται να βρισκόταν νεκρός για αρκετές ώρες, πιθανόν από το πρωί της Τρίτης ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ.

Ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή από πυροβόλο όπλο.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα παραπέμπουν στο ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε από βίαιο ξυλοδαρμό.

Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε κάποιο αντικείμενο κατά την επίθεση.