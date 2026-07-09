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Περιβόλι…κάνναβης στην Άρτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2026 13:44
Περιβόλι…κάνναβης στην Άρτα
INTIME

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται άνδρας που διατηρούσε φυτεία κάνναβης σε χωριό της Άρτας.

Ο άνδρας συνελήφθη χτες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας επ’αυτοφόρω, όταν έφτασε στη φυτεία με σκοπό την φροντίδα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, η φυτεία περιλάμβανε 20 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία εκριζώθηκαν. Σε συνέχεια της έρευνας στο σπίτι του κατηγορούμενου βρέθηκαν 114 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης  αλλά και κλαδιά δενδρυλλίων στο στάδιο της αποξήρανσης.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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