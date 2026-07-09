Με αμαξίδιο στην κηδεία της μητέρας της η Αφροδίτη Νέστορα

Με αναπηρικό αμαξίδιο έφτασε στην εκκλησία η Αφροδίτη Νέστορα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, στην κηδεία που τελείται στην Κοζάνη, λίγες ημέρες μετά την τραγική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου έχοντας δεμένο το χέρι της και κρατώντας λίγα λευκά λουλούδια. Νωρίτερα είχε λάβει εξιτήριο, με δική της ευθύνη, από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν για τα εγκαύματα που υπέστη από την επίθεση.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη για το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε λίγο πριν από τις 12:00 στον ναό, όπου βρίσκονταν ο σύζυγος της εκλιπούσας Παναγιώτης Νέστορας, θύμα και ο ίδιος της επίθεσης, καθώς και τα μέλη της οικογένειας.

Στην κηδεία παρίσταται επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας.

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρίσκονται ακόμη εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στεφάνια έχουν αποσταλεί από πολιτειακούς και πολιτικούς φορείς.

Η ταφή της Βάγιας Νέστορα θα πραγματοποιηθεί στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.