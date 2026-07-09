Έκλεβαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ

Αστυνομικοί, συνέλαβαν το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2026, δυο αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 18 χρονών, οι οποίοι διέπρατταν ληστείες, με βίαιο τράβηγμα αλυσίδων λαιμού από γυναίκες, σε σταθμούς του ΗΣΑΠ.

Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί, κατά την διάρκεια περιπολίας στο σταθμό «Κηφισιά», εντόπισαν τους δυο ύποπτους νεαρούς, και μετά από έλεγχο, στην κατοχή του 18χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.

Έπειτα από προανάκριση, προέκυψε ότι, σε τουλάχιστον τρεις, αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού, από γυναίκες, σε σταθμούς του ΗΣΑΠ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σχηματίστηκε δικογραφία, και οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.