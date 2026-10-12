Πειραιάς: Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Καστέλλας

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στην Καστέλλα του Πειραιά.

Το πρόβλημα αφορά την περιοχή των οδών Μανούσου Κούνδουρου και Χέϋδεν.

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η έκτακτη διακοπή υδροδότησης θα γίνει σήμερα. Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής επηρεάζονται από τη διακοπή, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση.

Δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ώρα έναρξης ή αποκατάστασης της υδροδότησης στην αρχική ενημέρωση.