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Πειραιάς: Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Καστέλλας

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 11:47
Πειραιάς: Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Καστέλλας
AP Photo/Michael Probst

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στην Καστέλλα του Πειραιά.

Το πρόβλημα αφορά την περιοχή των οδών Μανούσου Κούνδουρου και Χέϋδεν.

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ 

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η έκτακτη διακοπή υδροδότησης θα γίνει σήμερα. Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής επηρεάζονται από τη διακοπή, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση.

Δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ώρα έναρξης ή αποκατάστασης της υδροδότησης στην αρχική ενημέρωση.

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