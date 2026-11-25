Κατασχέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 24 και 45 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί στο Περιστέρι.

Οι δύο συλληφθέντες, που συνδέονται με συγγενική σχέση, χρησιμοποιούσαν δύο διαμερίσματα της περιοχής ως ορμητήρια για τη δραστηριότητά τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, έπειτα από πληροφορίες, που έφτασαν στην αρμόδια υπηρεσία, σχετικά με άτομα που φέρονταν να διακινούν ναρκωτικά, χρησιμοποιώντας διαμερίσματα στο Περιστέρι.

Οι αστυνομικοί έθεσαν τους συγκεκριμένους χώρους υπό διακριτική επιτήρηση, εντόπισαν τους δύο άνδρες και συγκέντρωσαν στοιχεία για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Κατά τις έρευνες στα δύο διαμερίσματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 780 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και οκτώ συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλαστική συσκευασία με χειρόγραφες σημειώσεις, έναν σουγιά και το χρηματικό ποσό των 420 ευρώ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.