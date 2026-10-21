Περίσσεψε το θράσος των διαρρηκτών: «Σήκωσαν» σταυρούς από τον ναό της Αγίας Ματρώνης

Στόχος διαρρηκτών έγινε ο Ιερός Ναός της Αγίας Ματρώνης στη Νέα Ερυθραία. Οι δράστες μπήκαν στον ναό τη νύχτα, παραβιάζοντας πόρτα με τζάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του ναού αναζήτησαν χρήματα, χωρίς όμως να βρουν κάποιο ποσό. Τελικά, αφαίρεσαν δύο σταυρούς που εντόπισαν στον χώρο του Ιερού και έφυγαν.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αυξημένης προσέλευσης πιστών αυτές τις ημέρες. Ο ναός φιλοξενεί τη Δεξιά Χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Η κλοπή σημειώθηκε σε μια περίοδο με έντονη θρησκευτική κίνηση, καθώς πιστοί συρρέουν στον ναό για να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο.

Πηγή/ekklisiaonline