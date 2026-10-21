Ιερά σύνοδος: Ναι στα social media αλλά με μέτρο

Για τους κληρικούς και την χρήση των social media τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, και μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

“Καλά τα social media αλλά πρέπει να υπάρχουν μέτρα ώστε να αποφύγουμε την κατάχρησή τους” αναφέρει ο μητροπολίτης.

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος στην εισήγησή του στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, άνοιξε την συζήτηση για το ζήτημα.

“Χρειαζόμαστε κληρικούς οι οποίοι θα μποπρούν να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα, χωρίς να χρησιμοποιούνται από αυτά” τόνισε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος.