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Θεσσαλονίκη: Κλειστοί από το πρωί πέντε σταθμοί του μετρό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 13:33
Θεσσαλονίκη: Κλειστοί από το πρωί πέντε σταθμοί του μετρό
PHOTO- INTIME

Κλειστοί παραμένουν από τις 09:00 το πρωί πέντε σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, με εντολή της Αστυνομίας.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Οι συρμοί περνούν από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.

Συγκεκριμένα, από τις 09:00 το πρωί δεν εξυπηρετούν επιβάτες οι σταθμοί: 

  • Δημοκρατίας
  • Βενιζέλου
  • Αγίας Σοφίας
  • Σιντριβάνι
  • Πανεπιστήμιο

Η αναστολή λειτουργίας επηρεάζει όσους χρησιμοποιούν το μετρό για τις καθημερινές μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα εκείνους που θέλουν να κατέβουν σε έναν από τους πέντε συγκεκριμένους σταθμούς.

Τα τρένα του μετρό συνεχίζουν να κινούνται, αλλά δεν θα σταματούν στους πέντε σταθμούς.

Οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίσουν εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με τον προορισμό τους. Για την καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένονται συμπληρωματικές ανακοινώσεις.

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