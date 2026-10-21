Λαύριο: Πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Olympic
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα .
Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο εσωτερικό του ιστιοπλοϊκού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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