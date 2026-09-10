Περίμενε το λεωφορείο και βρέθηκε στο χειρουργείο

Εχθές χειρουργήθηκε η 21χρονη τραυματίας του συγκλονιστικού τροχαίου, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ «γκρέμισε» στάση λεωφορείου.

Η 21χρονη χειρουργήθηκε, καθώς υπέστη εξάρθρωση στο πόδι. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και διήρκησε περίπου 3,5 ώρες.

Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και παρακολουθείται από τους ιατρούς της Ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Παράλληλα, στην Χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η 62χρονη ελαφρά τραυματίας.

Ωστόσο, τα νέα είναι ευχάριστα για την 50χρονη και την 17χρονη, οι οποίες έλαβαν εξιτήριο χθες το απόγευμα, ενώ τους δόθηκαν οδηγίες από τους θεράπωντες ιατρούς για την πλήρης ανάρρωσή τους. Οι δύο γυναίκες είχαν τραυματιστεί ελαφρά.