Τη νέα τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, με την οποία επιδιώκεται μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Με κεντρικό μήνυμα MORE GREECE TO DISCOVER προς το ευρωπαϊκό κοινό και ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ προς το ελληνικό, η καμπάνια προσκαλεί τον ταξιδιώτη που αγαπά την Ελλάδα να την ανακαλύψει “Πιο Βόρεια – πιο Ανατολικά”.