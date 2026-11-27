Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Με νέα καμπάνια και τουριστική ταυτότητα
Τη νέα τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, με την οποία επιδιώκεται μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Με κεντρικό μήνυμα MORE GREECE TO DISCOVER προς το ευρωπαϊκό κοινό και ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ προς το ελληνικό, η καμπάνια προσκαλεί τον ταξιδιώτη που αγαπά την Ελλάδα να την ανακαλύψει “Πιο Βόρεια – πιο Ανατολικά”.
Μεσημεριανό Δελτίο 27/11/26
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 14:56
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις