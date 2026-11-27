Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετωρολογική Υπηρεσία.

Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, κόκκινη είναι η προειδοποίηση σήμερα για τα νησιά του Ιονίου και την Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Αύριο, στο κόκκινο θα εξακολουθεί να είναι το Ιόνιο κια η Δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Ήπειρο.

Πορτοκαλί προοειδοποίηση υπάρχει για την δυτική Πελοπόννησο, τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και την ανατολική Θεσσαλία.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική στερά Ελλάδα και την Εύβοια προβλέποντα ισχυρές βροχές κια καταιγίδες την Κυριακή. Σιγά σιγά μέσα στην ημέρα, τα φαινόμενα θα επηρρεάσουν και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί φτάνοντας τα 9 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ.