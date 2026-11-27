Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ηλείας για την εξαφάνιση ενός 75χρονου κολυμβητή από την παραλία του Θολού στη Ζαχάρω.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή εναέριων και θαλάσσιων μέσων, αλλά και δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος είναι Ελβετός τουρίστας, ο οποίος παραθέριζε μαζί με τη σύζυγό του σε κάμπινγκ της περιοχής. Ο άνδρας είχε βγει για περίπατο στην παραλία, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να επιχείρησε να κολυμπήσει.

Όπως έγινε γνωστό, όταν καθυστέρησε να επιστρέψει, η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, εντοπίζοντας σε κάποιο σημείο της ακτής την μπλούζα του, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και κάλεσε τις Αρχές.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ από ξηράς επιχειρούν δύο οχήματα του Λιμενικού.

Οι προσπάθειες εντοπισμού του 75χρονου δυσχεραίνονται από τις καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.