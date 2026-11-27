Η Ελλάδα εμφανίζει τη βαρύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2025 τα νοικοκυριά διέθεσαν κατά μέσο όρο το 34,6% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για κατοικία.

Η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 18,9% και φέρνει τη χώρα στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Η πίεση είναι εντονότερη για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του διάμεσου εισοδήματος. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνησε το 59,3% του εισοδήματός της για στέγαση, ενώ ακόμη και τα άτομα που βρίσκονταν πάνω από το όριο κατέβαλαν κατά μέσο όρο το 28,7% του εισοδήματός τους.

Το 27% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζούσε το 2025 σε νοικοκυριό όπου το κόστος στέγασης υπερέβαινε το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική ύπαιθρο ήταν 26%. Πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ και στις δύο κατηγορίες.

Ο μέσος όρος της Ένωσης ήταν σχεδόν 10% στις πόλεις και 5,4% στις αγροτικές περιοχές. Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι η επιβάρυνση στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, το 41,8% των κατοίκων της Ελλάδας ζούσε το 2025 σε νοικοκυριό που είχε καθυστερήσεις στην καταβολή στεγαστικού δανείου, ενοικίου ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το ποσοστό ήταν 30,9% το 2010, γεγονός που δείχνει αύξηση σε βάθος δεκαπενταετίας.

Στην ΕΕ, αντίθετα, οι καθυστερήσεις μειώθηκαν από 12,4% το 2010 σε 9,2% το 2025. Με βάση τα στοιχεία του 2025, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία με 19% και η Βουλγαρία με 18%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία με 3%, καθώς και στην Ολλανδία και την Πολωνία, με 4% η καθεμία.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι κάτοικοι διέθεσαν κατά μέσο όρο το 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες. Για όσους ζούσαν κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το ποσοστό ανέβηκε στο 36,3%.

Η Δανία κατατάσσεται δεύτερη ως προς τη συνολική επιβάρυνση στέγασης, με 27,7%, επτά ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την Ελλάδα. Ακολουθούν η Σουηδία με 24,2% και η Γερμανία με 24,1%.

Υπερπλήρη νοικοκυριά και συνωστισμός στην Ελλάδα

Η ποιότητα κατοικίας αποτελεί δεύτερο βασικό στοιχείο της έκθεσης. Το 28,3% των κατοίκων της Ελλάδας ζούσε το 2025 σε υπερπλήρη νοικοκυριά, έναντι 16,8% στον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο δείκτης συνωστισμού της Eurostat αποτιμά αν μια κατοικία διαθέτει τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό δωματίων, με βάση τη σύνθεση και τις ηλικίες των μελών του νοικοκυριού. Η απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχει διευρυνθεί από το 2010: τότε το ποσοστό ήταν 25,5% στην Ελλάδα και 19,1% στην ΕΕ.

Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση του συνωστισμού από το 2010 έως το 2025, ενώ σε επίπεδο ΕΕ η τάση ήταν πτωτική. Τα υψηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού στην Ένωση εμφανίστηκαν στη Ρουμανία με 40%, στη Λετονία με 39% και στη Βουλγαρία με 33%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά υπερπλήρων νοικοκυριών καταγράφηκαν στην Κύπρο με 2%, στην Ολλανδία με 4% και στη Μάλτα και την Ιρλανδία με 5%.

Το 33% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικούσε το 2025 σε σπίτι μεγαλύτερο από τις ανάγκες του νοικοκυριού, ποσοστό αμετάβλητο από το 2010. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλικιωμένους ή ζευγάρια που παραμένουν σε κατοικίες όπου προηγουμένως ζούσαν και τα παιδιά τους. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο με 69%, στην Ιρλανδία με 66% και στη Μάλτα με 63%. Η Ελλάδα είχε από τα χαμηλότερα ποσοστά, στο 13%, μετά τη Ρουμανία με 8% και τη Λετονία με 11%.

Θέρμανση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ και στον δείκτη αδυναμίας επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας. Το 18,1% του πληθυσμού δήλωνε το 2025 ότι δεν μπορούσε να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς θερμαινόμενο, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 8,8%.

Μετά την Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Λιθουανία με 16,7%, η Βουλγαρία με 16,1%, η Ισπανία με 15,9% και η Πορτογαλία με 15,6%. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Φινλανδία με 2,6%, στην Εσθονία με 3,1% και στην Πολωνία με 3,2%.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών παρουσιάζει επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους της ΕΕ ηλικίας 16 ετών και άνω ζούσε το 2025 σε σπίτι του οποίου η ενεργειακή απόδοση είχε βελτιωθεί την προηγούμενη πενταετία.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, στεγών και δαπέδων, αντικατάσταση παραθύρων με μονό τζάμι από διπλά ή τριπλά τζάμια και εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης.

Η Ολλανδία είχε το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακά αναβαθμισμένων κατοικιών, στο 60%. Ακολούθησαν η Γαλλία με 34%, καθώς και η Σλοβενία, η Δανία και η Πορτογαλία με 33%. Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 10%, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία με 3% και στη Μάλτα με 8%.

Ιδιοκατοίκηση, ενοίκιο και τύποι κατοικίας στην ΕΕ

Το 68% των κατοίκων της ΕΕ διέμενε το 2025 σε ιδιόκτητη κατοικία και το 32% σε ενοικιαζόμενο σπίτι. Τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης εμφανίστηκαν στη Σλοβακία με 94%, στη Ρουμανία με 93%, στην Κροατία με 91% και στην Ουγγαρία με 90%.

Η Γερμανία αποτελεί εξαίρεση στη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση της ιδιοκατοίκησης, καθώς το 53% του πληθυσμού της ζούσε σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Ακολουθούσαν η Αυστρία με 46% και η Δανία με 42%.

Στην ΕΕ, σχεδόν το 52% του πληθυσμού έμενε σε μονοκατοικία και το 48% σε διαμέρισμα. Περίπου 1% κατοικούσε σε άλλες μορφές στέγασης, όπως πλωτά σπίτια και τροχόσπιτα.

Η Ιρλανδία κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων σε μονοκατοικίες, με 90%. Ακολούθησαν το Βέλγιο και η Ολλανδία με 76% η καθεμία και η Κροατία με 75%. Στα διαμερίσματα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λετονία, τη Μάλτα και την Ισπανία, με 65% και στις τρεις χώρες.

Στις πόλεις της ΕΕ, το 73% του πληθυσμού ζούσε σε διαμέρισμα και το 26% σε μονοκατοικία. Στις κωμοπόλεις και τα προάστια, το 57% κατοικούσε σε μονοκατοικία και το 42% σε διαμέρισμα. Στις αγροτικές περιοχές, οι μονοκατοικίες κάλυπταν το 83% της κατοικίας και τα διαμερίσματα το 16%.

Δωμάτια ανά κάτοικο και μέγεθος νοικοκυριών

Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο στην ΕΕ ήταν 1,7 το 2025. Η Μάλτα βρέθηκε πρώτη με 2,2 δωμάτια ανά κάτοικο, ενώ το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία ακολούθησαν με 2,1.

Στη χαμηλότερη θέση ήταν η Ρουμανία με 1,1 δωμάτιο ανά άτομο. Η Σλοβακία, η Πολωνία και η Λετονία κατέγραψαν από 1,2 δωμάτια ανά κάτοικο.

Ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 2,3 άτομα ανά νοικοκυριό. Η Σλοβακία είχε το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού, με 3,1 άτομα, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 2,8 και την Ιρλανδία με 2,7. Στη Λιθουανία καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 1,8 άτομα ανά νοικοκυριό, στη Φινλανδία και τη Δανία 1,9, ενώ στη Γερμανία και τη Σουηδία 2,0.

Τιμές κατοικιών και ενοίκια από το 2010 έως το 2025

Οι τιμές αγοράς κατοικίας στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 61% από το 2010 έως το 2025. Η άνοδος καταγράφηκε σε όλα τα κράτη-μέλη, με μοναδική εξαίρεση την Ιταλία, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 2%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών σημειώθηκαν στην Ουγγαρία με 291%, στην Εσθονία με 245% και στη Λιθουανία με 206%. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29% στην ΕΕ την ίδια περίοδο.

Η Εσθονία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο ενοικίων, κατά 241%. Ακολούθησαν η Λιθουανία με 193%, η Ουγγαρία με 127% και η Ιρλανδία με 118%.

Για σύγκριση, οι τιμές καταναλωτή στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 43% από το 2010 έως το 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 94%, στην Εσθονία με 85% και στη Ρουμανία με 82%. Οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο, με 24% και στις δύο χώρες, ακολουθούμενες από την Ιρλανδία με 27% και τη Δανία με 29%.

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Η Eurostat καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα τιμών για τη στέγαση και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Το 2025, η Ιρλανδία είχε τιμές στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 90% υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ακολουθούσαν το Λουξεμβούργο, με επίπεδο τιμών 82% πάνω από τον μέσο όρο, και η Δανία, με 67% υψηλότερο επίπεδο.

Στον αντίποδα, η Βουλγαρία εμφάνισε τιμές 59% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ένωσης. Η Κροατία βρέθηκε 52% κάτω από τον μέσο όρο και η Πολωνία 48% κάτω.