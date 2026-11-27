Βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο και το κοινό προκαλεί ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή στην οικία του, όπου είχε επιστρέψει πρόσφατα μετά από πολύμηνη νοσηλεία στο «Βουγιουκλάκειο». Με αφορμή την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό θέατρο και σινεμά, η Φίνος Φιλμ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, εξαίροντας το ήθος και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ

Στην ανάρτησή της, η ιστορική εταιρεία παραγωγής αναφέρει:

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο “τζέντλεμαν” του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – “αντεραστές”, όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη.

Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής.

Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του.

Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό και να τον θαυμάσουμε επί σκηνής να ανασύρει από τη μνήμη του πολύτιμες ιστορίες και στιγμές από τα χρόνια των γυρισμάτων.

Αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Δημήτρη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».