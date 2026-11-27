Τη θέσπιση κηδεμόνα για οδηγούς άνω των 75 ετών και τη σύνδεση της άυλης συνταγογράφησης με την άδεια οδήγησης προτείνει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, ως μέτρα για την οδική ασφάλεια.

Για την οδήγηση θα απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή του. Παράλληλα, ο κηδεμόνας θα μπορεί να ζητήσει από την αστυνομία την αφαίρεση του διπλώματος, εφόσον τεκμηριώσει ότι υπάρχουν προβλήματα στην οδηγική ικανότητα. Από την πλευρά του, ο ηλικιωμένος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει αξιολόγηση της κατάστασής του.

Στόχος είναι να ελέγχεται ουσιαστικότερα η ικανότητα των ηλικιωμένων να οδηγούν, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν κατασταλτική φαρμακευτική αγωγή.

Το ζήτημα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο πληθυσμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη γερνά. Πολλοί από τους ανθρώπους που απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης τις δεκαετίες του 1970, του 1980 και του 1990 έχουν πλέον ξεπεράσει τα 70 ή ακόμη και τα 80 χρόνια ζωής.

Σήμερα, οι οδηγοί άνω των 65 ετών πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησής τους κάθε τρία χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση των 80 ετών, η ανανέωση γίνεται κάθε δύο χρόνια. Απαραίτητα είναι τα πιστοποιητικά από παθολόγο και οφθαλμίατρο, ενώ για τους άνω των 80 απαιτείται επιπλέον εξέταση από νευρολόγο.

Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται στην εφαρμογή του πλαισίου. Οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές επισημάνσεις, δεν πραγματοποιούνται πάντα ουσιαστικά, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία περιορίζεται στη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών έναντι χρηματικού αντιτίμου.

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Σύνδεση της άυλης συνταγογράφησης με το δίπλωμα

Η δεύτερη πρόταση αφορά τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν κατασταλτική φαρμακευτική αγωγή. Συγκεκριμένα, προτείνεται πριν από την εκτέλεση της συνταγής να απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση άρσης της ικανότητας οδήγησης από τον ίδιο τον ασθενή.

Η αφαίρεση του διπλώματος θα διαρκεί όσο και η συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς ο συνδυασμός της προχωρημένης ηλικίας με φάρμακα που επηρεάζουν την αντίληψη και τα αντανακλαστικά μπορεί να καταστήσει την οδήγηση επικίνδυνη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί ενδέχεται να προκαλούν κινδύνους και έμμεσα, όταν κινούνται με ακατάλληλη ταχύτητα και δημιουργούν ένταση στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Ωστόσο, η καθιέρωση ενός ενιαίου ηλικιακού ορίου για όλους τους οδηγούς δεν θεωρείται λύση, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Πηγή Φωτογραφιών: ΟΜΑΕ