Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε δύο ημεδαπούς άνδρες στην περιοχή Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:15.

Οι δύο ημεδαποί εγκλωβίστηκαν εντός του οχήματος τους συνεπεία συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με 2 οχηματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου.

Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μεταφέραν σε ασφαλές σημείο .