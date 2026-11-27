Μεσολόγγι- Δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω συσσώρευσης νερού
Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο
Ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε δύο ημεδαπούς άνδρες στην περιοχή Νεοχώρι Μεσολογγίου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:15.
Οι δύο ημεδαποί εγκλωβίστηκαν εντός του οχήματος τους συνεπεία συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.
Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με 2 οχηματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου.
Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μεταφέραν σε ασφαλές σημείο .
Μεσημεριανό Δελτίο 27/11/26
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 14:56
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