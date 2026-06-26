Δυο συλλήψεις για παράβαση νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων

Εξοπλισμένοι με όλα τα σύγχρονα μέσα, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας, δύο άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατηγορείται ένας εκ των συλληφθέντων.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί, έκαναν έλεγχο στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν στο χώρο αποσκευών, χωρίς να έχουν την απαραίτητη άδεια από τις Αρχές, τα εξής:

– Δυο ανιχνευτές μετάλλων με πέντε μπαταρίες,

– ενισχυτής σήματος με μπαταρία, συνδεδεμένος μέσω καλωδίων με δύο ανοξείδωτες βέργες ραβδοσκοπίας,

– ενσύρματος και ασύρματος δίσκος αναζήτησης

– τηλεχειριστήριο ασύρματου ανιχνευτή μετάλλων,

– πτυσσόμενη ράβδος ανιχνευτή μετάλλων, καθώς και

– σφυροπέλεκυς και σκαπτικό εργαλείο χειρός.

Επιπλέον, εντός σάκου που κατείχε, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα σπρέι πιπεριού.

Όλα τα ανωτέρω αντικείμενα, κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Προανάκριση για το περιστατικό, διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.