Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας πριν εξαπατήσει ηλικιωμένη

Έναν άνδρα συνέλαβαν χτες το απόγευμα αστυνομικοί στην Πέλλα, τη στιγμή που πλησίαζε το σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας για να παραλάβει χρήματα και κοσμήματα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από γυναίκα συνεργό του, η οποία παρουσιάστηκε ως λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι στην ηλικιωμένη είχε επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Το τηλεφώνημα με το πρόσχημα του προστίμου

Η γυναίκα που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη της είπε ότι έπρεπε να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Σύμφωνα με το πρόσχημα που χρησιμοποίησε, τα αντικείμενα θα παραδίδονταν σε συνεργάτη της ώστε να φωτογραφηθούν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, εντόπισαν τον άνδρα την ώρα που πλησίαζε την οικία και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ταυτοποιήθηκε και δεύτερος συνεργός

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε όχημα και περίμενε τον συλληφθέντα σε κοντινό σημείο. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων συνεργών, αλλά και για το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Οι συμβουλές της Αστυνομίας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες. Παράλληλα, συνιστά να μην αποκαλύπτουν αν έχουν στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Σε περίπτωση απόπειρας απάτης, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν την Αστυνομία.

Η ενημέρωση συγγενών και φίλων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή νέων περιστατικών εξαπάτησης.