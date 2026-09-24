Μύκονος: Τσιγάρα για να καπνίσει…όλο το νησί

Δύο συλλήψεις στο αεροδρόμιο- Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 25.575,57 ευρώ

Στην κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών καπνού για ναργιλέ προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.

Οι Αρχές συνέλαβαν δύο επιβάτες που ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η παρέμβαση του Τελωνείου Μυκόνου έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση κινδύνου.

Οι ελεγκτές ακινητοποίησαν τους δύο ταξιδιώτες και κατά την διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν τα καπνικά προϊόντα στις βαλίτσες τους.

Τι βρέθηκε στις αποσκευές των δύο επιβατών

Από τον έλεγχο κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα, που αντιστοιχούν σε 6.000 πακέτα. Εντοπίστηκαν επίσης 4,5 κιλά καπνού ναργιλέ, συσκευασμένα σε ποσότητες των 50 γραμμαρίων.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των προϊόντων, αποτρέποντας τη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

ΑΑΔΕ: Οι διαφυγόντες φόροι και η εισαγγελική διαδικασία

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για τα κατασχεθέντα τσιγάρα και τον καπνό ναργιλέ ανέρχονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν μετά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Μυκόνου και παραμένουν υπό κράτηση, έως ότου οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.