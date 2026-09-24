44χρονος προσπάθησε να φύγει για Ιταλία με πλαστό έγγραφο

Συνελήφθη το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ένας 44χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να ταξιδέψει παράνομα στο εξωτερικό. Ο άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, καθώς έκανε χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Προορισμός η Ιταλία

Ο 44χρονος είχε επιχειρήσει να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Ιταλία. Κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στον Εισαγγελέα ο 44χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.