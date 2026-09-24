Ανήλικος εντοπίστηκε με κλεμμένη μηχανή και ξένη πινακίδα

Ανήλικος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Κέρκυρας να θέτει σε λειτουργία κλεμμένη μοτοσυκλέτα. Η κλοπή της είχε δηλωθεί δύο ημέρες νωρίτερα. Μάλιστα, στο δίκυκλο είχε τοποθετηθεί πινακίδα κυκλοφορίας που αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσυκλέτα.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας.

Η πινακίδα που αποκάλυψε την υπόθεση

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας που έφερε η μοτοσυκλέτα δεν αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο όχημα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και οδήγησε σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ανήλικος φέρεται να εμπλέκεται στην κλοπή ενός αυτοκινήτου, αλλά και στην αφαίρεση πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα.

Το αυτόκίνητο εντοπίστηκε στο πλαίσιο της προανάκρισης και πρόκειται να επιστραφεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Δικογραφία και για τον πατέρα του

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.