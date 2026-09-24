Δύο συλλήψεις στη Λαμία για κλοπή και εκκρεμές ένταλμα

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή. Η μία σύλληψη αφορά απόπειρα κλοπής από οικία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σε βάρος ανηλίκου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Μπήκε σε σπίτι, αλλά δεν πρόλαβε να κλέψει

Στην πρώτη περίπτωση, ένας ημεδαπός παραβίασε μπαλκονόπορτα κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας και μπήκε στο εσωτερικό της.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός πριν προλάβει να αφαιρέσει οτιδήποτε. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας και τον συνέλαβαν.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας.

Συνελήφθη ανήλικος με εκκρεμές ένταλμα

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας συνέλαβαν ανήλικο ημεδαπό στη Λαμία.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λαμίας για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.