Κέρκυρα: Συνελήφθη 57χρονος για ληστεία

Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί στην Κέρκυρα. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας για το αδίκημα της ληστείας.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας.

Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Η απόφαση προέβλεπε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για ληστεία. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία

Μετά τη σύλληψή του, ο 57χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.