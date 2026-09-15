Ολονύχτια επιχείρηση στη Σαμοθράκη για δύο πεζοπόρους

Ολονύχτια ήταν η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη Σαμοθράκη για τον εντοπισμό και τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο δύο αλλοδαπών, μιας 36χρονης γυναίκας και ενός 24χρονου άνδρα, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Βάθρες Ξηροποτάμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά από κλήση στο 112.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο πεζοπόρων, κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και, αφού τους εντόπισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.