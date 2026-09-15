«Φρουτάκια» πίσω από τις οθόνες

Ίντερνετ-καφέ στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, είχε μετατραπεί σε παράνομο στέκι για «φρουτάκια».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα.

Πρόκειται για τον 31χρονο προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος και 12 πελάτες. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 31 έως 84 ετών.

Από τους συλληφθέντες, τέσσερις είναι άνδρες και οκτώ γυναίκες, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναζητείται.

Κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι από τους 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν σε λειτουργία, οι 12 χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Οι συγκεκριμένοι υπολογιστές κατασχέθηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε επίσης ο server του καταστήματος. Μέσω αυτού γινόταν ο έλεγχος και η διαχείριση των παράνομων παιχνιδιών.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνεται και χρηματικό ποσό 100 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προερχόταν από τα παράνομα παιχνίδια.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.