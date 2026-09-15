Κάνναβη κρυμμένη στο… κορδόνι φόρμας

Ένα επισκεπτήριο στις φυλακές Διαβατών κατέληξε σε δύο συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο 67χρονους, με τον έναν να είναι ήδη κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης της Θεσσαλονίκης.

Ο δεύτερος πήγε στις φυλακές για να τον επισκεφθεί. Κατά τον έλεγχο από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εντοπίστηκε πάνω του ποσότητα κάνναβης.

Τα ναρκωτικά δεν βρίσκονταν σε κάποιο εμφανές σημείο. Ήταν κρυμμένα μέσα στο κορδόνι μιας φόρμας, με τρόπο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε γίνει επιμελώς.

Η συσκευασία περιείχε συνολικά 14,6 γραμμάρια κάνναβης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η ποσότητα προοριζόταν για τον κρατούμενο που επρόκειτο να συναντήσει. Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Οι δύο 67χρονοι συνελήφθησαν για την υπόθεση και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές.