Πέλλα: Πατέρας και γιος έψαχναν σε ρέμα για αρχαιότητες

Αστυνομικοί, εντόπισαν έναν 55χρονο μαζί με τον 18χρονο γιο του, όπου φέρεται να πραγματοποιούσαν παράνομη ανασκαφή, για την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων, σε ρέμα, στην περιοχή της Ραχώνας στην Πέλλα.

Οι δυο άνδρες, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εντοπίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας (26/10/2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Οι αστυνομικοί, προχώρησαν σε έλεγχο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα σκαπτικά εργαλεία.

Σε βάρος του 55χρονου και του 18χρονου γιού του, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας.