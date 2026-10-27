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Pizza Fan: Απολογείται σήμερα ο επιχειρηματίας. Πρόθυμος να πληρώσει τους φόρους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 08:21
Pizza Fan: Απολογείται σήμερα ο επιχειρηματίας. Πρόθυμος να πληρώσει τους φόρους
Στον ανακριτή ο επιχειρηματίας INTIME

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί  ο επιχειρηματίας της Pizza Fan, προκειμένου να απολογηθεί για την πολύκροτη υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής μέσω παραποιημένων αποδείξεων.

Ο επιχειρηματίας αναμένεται να δηλώσει πρόθυμος να καταβάλει τους φόρους που τυχόν προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο, ζητώντας να υποβληθούν οι απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις τόσο για την κεντρική εταιρεία όσο και για τα συνεργαζόμενα καταστήματα franchise.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει η υπεράσπισή του, πρόκειται να αρνηθεί τις υπόλοιπες κατηγορίες που του αποδίδονται, μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν φερόμενους εκβιασμούς και διακίνηση αδήλωτων χρημάτων.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του σε δηλώσεις του στον Alpha, βασική επιδίωξη είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, να προσδιοριστούν οι φόροι που πρέπει να καταβληθούν και να υποβληθούν οι αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξηγήσεις που αναμένεται να δώσει για το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κατοικία του.

Κατά την υπερασπιστική του θέση, τα χρήματα προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί επί περίπου 30 χρόνια.

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