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Εξιχνίαση κλοπών από όχημα και καταστήματα σε Αμπελόκηπους και Μενεμένη

Η λεία τους ξεπερνά τις 6.000 €
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 10:09
Εξιχνίαση κλοπών από όχημα και καταστήματα σε Αμπελόκηπους και Μενεμένη
INTIME

Στην εξιχνίαση τριών υποθέσεων κλοπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιφέρεια του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Οι περιπτώσεις αφορούσαν μία κλοπή από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο και δύο από εμπορικά καταστήματα.

Για τη δράση αυτή, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφιών εις βάρος τριών ανδρών, ηλικίας 58, 33 και 42 ετών (δύο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι παράνομες πράξεις σημειώθηκαν κατά το τρίμηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου του τρέχοντος έτους, ενώ η λεία, που περιλαμβάνει μετρητά και διάφορα αντικείμενα, αγγίζει συνολικά ένα ποσό που ξεπερνά τις 6.000 ευρώ.

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