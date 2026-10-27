Δεμένα τα πλοία στις 30 Οκτωβρίου λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι ναυτεργάτες. Έτσι, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων των ναυτεργατών περιλαμβάνονται αυξήσεις ύψους 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, καθώς και η βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων.

Παράλληλα, ζητούν την καθιέρωση επτάωρης εργασίας και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία, επισημαίνοντας τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων.

Εν τω μεταξύ, τρίωρες στάσεις εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00, έχει προκηρύξει την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία, καθώς και συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, έχει ορίσει προσυγκέντρωση στις 09:15, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά.