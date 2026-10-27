32 συλλήψεις οδηγών- Οι 18 είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Μετά από ελέγχους της Τροχαίας στην Αττική, κατά το διάστημα από 19/10/2026 έως 26/10/2026, διενεργήθηκαν 35.066 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, όπου βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις και συνελήφθησαν 18 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Πηγή Φωτό: ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης βεβαιώθηκαν 6.252 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 617 οχήματα, εκ των οποίων 144 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.057 άδειες ικανότητας οδήγησης και 282 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,77% επί του συνόλου.