Γεωτεχνικοί: «Έλεγχοι που τρέχουν με χίλια στην… εξέδρα»

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση οι γεωτεχνικοί ΔΥ, ασκούν κριτική στα όσα συμβαίνουν στον «πλανήτη ΟΠΕΚΕΠΕ» και όσα κατέγραψαν οι Ευρωπαίοι για τους ελέγχους στα βιολογικά. Μια απάντηση που φέρεται να δόθηκε «αρμοδίως» στα όσα μας καταλογίζουν οι Ευρωπαίοι, έφερε τη νέα παρέμβασή τους.

Η DG AGRI, ο αγροτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε παρατηρήσει περιπτώσεις επιθεωρητών βιολογικών στην Ελλάδα, που δήλωναν πάνω από 1000 ελέγχους τον χρόνο. Αφού κάθε έλεγχος χρειάζεται κατά μέσο όρο 3 ώρες, θα πρέπει να δούλευαν 24 ώρες το 24ωρο είχαν… συμπεράνει οι Ευρωπαίοι. Εκφράζοντας αμφιβολίες ως προς το αν οι έλεγχοι αυτοί είναι ρεαλιστικοί και ποιοτικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρμόδιος οργανισμός, φέρεται να απάντησε ότι πράγματι εντόπισε 2 ελεγκτές οργανισμών πιστοποίησης με πάνω από 940 ελέγχους ετησίως. Οι γεωτεχνικοί σχολιάζουν: «Επιθεωρητές που εμφανίζονται να διενεργούν έως και 1.000 ελέγχους ετησίως, καθυστερήσεις στη διενέργεια των προβλεπόμενων εποπτικών ελέγχων, σοβαρές διαδικαστικές ελλείψεις και διορθωτικά μέτρα που μετατίθενται για το 2027 συνθέτουν την εικόνα ενός συστήματος, η αποτελεσματικότητα του οποίου αμφισβητείται όχι μόνο από τους ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και από την ίδια την κοινή λογική» σημειώνει στην ανακοίνωση της η ΠΟΓΕΔΥ, κάνοντας λόγο για υπεύθυνους που «πετούν την μπάλα στην εξέδρα».