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Συγκινεί η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου: Θα σε γιορτάζουμε

μέχρι να ανταμώσουμε ξανά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 09:41
Συγκινεί η αδελφή του Δημήτρη Ήμελλου: Θα σε γιορτάζουμε
ΦΩΤΟ / ΙΝΤΙΜΕ

Ο ηθοποιός Δημήτρης Ήμμελλος έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μία διετή μάχη με τον καρκίνο, στις 16 Δεκεμβρίου 2024. Η αδερφή του Αγγελική έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο facebook χτες που ήταν η γιορτή του Αγίου Δημητρίου θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του. 

Αγαπημένε μου αδερφέ,

μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά ολοι μαζί με τον μπαμπά μας,

εμείς θα σε γιορτάζουμε Δημήτρη της καρδιας μας!

Χρόνια παραδεισένια Δημήτρη μας στην αγκαλιά του Θεού!!!

Έγραψε χαρακτηριστικά

Πηγή: Αγγελική Ήμελλου / Facebook

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