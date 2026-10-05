Πειραιάς: Συνελήφθησαν 2 άνδρες για αρπαγή τσάντας 39χρονης

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Πειραιά, μετά την καταγγελία 39χρονης ότι της άρπαξαν την τσάντα ενώ περπατούσε με την ανήλικη κόρη της σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Στην τσάντα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, το κινητό της τηλέφωνο, προσωπικά έγγραφα και πέντε τραπεζικές κάρτες.

Η καταγγελία και η χρήση των καρτών στον Πειραιά

Κατά την καταγγελία, ένας άγνωστος πλησίασε τη γυναίκα και αφαίρεσε την τσάντα της, πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Η 39χρονη απευθύνθηκε άμεσα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας για συναλλαγές και αγορές σε τουλάχιστον τρία καταστήματα της περιοχής.

Ταυτοποίηση και συλλήψεις από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους φερόμενους ως δράστες και, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τούς εντόπισαν στον Πειραιά και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί από τη 39χρονη. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Δικογραφία για ληστεία, απάτη και όπλα

Κατά τον έλεγχο των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία, απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.