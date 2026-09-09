Πειραιάς: Μεγάλη φωτιά σε κτίριο- Καταστράφηκε ολοσχερώς

Συναγερμός στην Πυροσβεστική, σήμανε τα ξημερώματα σήμερα στον Πειραιά, από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο.

Πιο αναλυτικά, η φωτιά, εκδηλώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα στον Πειραιά σε κτίριο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα.

Οι δυνάμεις ωστόσο της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο, περίπου στις έξι το πρωί, ωστόσο, το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 22 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.