Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε τα βαφτίσια των παιδιών της αδερφής του

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δεν κρύβει την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στις αγαπημένες του ανιψιές, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του. Ο γνωστός δημιουργός είναι ένας ιδιαίτερα τρυφερός και εκδηλωτικός θείος και δεν χάνει ευκαιρία να μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή του ζωή.

Πριν από λίγες ημέρες, οι δίδυμες ανιψιές του, κόρες της αδελφής του Νάρας βαφτίστηκαν, με τη χαρά να είναι διάχυτη σε ολόκληρη την οικογένεια. Μετά το μυστήριο ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι στην Ελούντα, όπου οι Παπακαλιάτηδες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη σημαντική αυτή οικογενειακή στιγμή.

Αδέλφια, ανίψια, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες έγιναν μια μεγάλη παρέα, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Ο ίδιος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, εμφανώς ευτυχισμένος, θέλησε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή, ποζάροντας μαζί με αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας του. «Δίδυμα x 2 και βαφτίσια x 4… Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αδέλφια, ανίψια, ξαδέλφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και μια τεράστια οικογένεια που είναι πάντα εκεί και αγαπάει!!! Είμαι τυχερός. Να μας ζήσουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δημιουργός του Maestro έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τα ανίψια του. Μάλιστα, οι δίδυμες είχαν κλέψει τις εντυπώσεις όταν είχαν δει για πρώτη φορά τον θείο τους στην τηλεόραση, παρακολουθώντας την επιτυχημένη σειρά του.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει τρία αδέλφια, τον Φίλιππο, τον Στέφανο και τη Νάρα, και η μεγάλη οικογένεια αποτελεί για εκείνον ένα από τα πιο σημαντικά και αγαπημένα κομμάτια της ζωής του.

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